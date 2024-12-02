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Уклонение от налогов на доходы от аренды может привести к штрафам и уголовной ответственности
1:08
Экономика

В России за неуплату налогов с доходов от аренды квартир могут быть серьезные последствия, включая уголовную ответственность.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Специалисты пояснили, что если владелец квартиры зарабатывает более 577 000 рублей в месяц и уклоняется от уплаты налогов, это может привести не только к штрафам и пеням, но и к уголовному преследованию. 

"Если налоговая узнает, что кто-то сдает нелегально квартиру, собственнику могут выставить требование на уплату НДФЛ, штрафа и пени. А если собственник получает больше 577 000 в месяц и не платит налог, то может попасть на уголовную ответственность с дополнительным штрафом", — отметил эксперт в интервью изданию argumenti.ru.

Согласно законодательству РФ, крупным уклонением от уплаты налогов считается ситуация, когда за три года сумма неуплаченного налога составляет 2,7 миллиона рублей и более. При расчете этой суммы, учитывая налоговую ставку в 13%, можно определить ежемесячный размер налога.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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