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Китайско-пакистанский торговый пункт Хунджераб с самым высоким банкоматом в мире будет работать круглый год

1:09
Экономика

Перевал Хунджераб, расположенный примерно на высоте 5000 метров над уровнем моря, является крупным торговым пунктом между Китаем и Пакистаном, а также важными воротами в Южную Азию и Европу.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Из-за большой высоты и суровых погодных условий перевал Хунджераб ранее был открыт только с апреля по ноябрь и закрыт с декабря по март.

Ожидается, что введение "круглогодичного режима" будет способствовать дальнейшему укреплению экономического  сотрудничества между Китаем и Пакистаном, сообщает "Синьхуа".

К концу октября количество въезжающих и выезжающих транспортных средств на перевале Хунджераб превысило 11 000, а объём импортных и экспортных грузов достиг 40 900 тонн, что на 42,6% и 72,7% больше, чем в прошлом году, по данным таможни Хунджераб.

Известно, что на пакистанской стороне находится самый высокий банкомат в мире, управляемый Национальным банком Пакистана и связанный с китайской UnionPay.

Уточнения

Перева́л — пониженный участок в гребне горного хребта или массива.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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