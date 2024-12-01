Китайско-пакистанский торговый пункт Хунджераб с самым высоким банкоматом в мире будет работать круглый год

Перевал Хунджераб, расположенный примерно на высоте 5000 метров над уровнем моря, является крупным торговым пунктом между Китаем и Пакистаном, а также важными воротами в Южную Азию и Европу.
Из-за большой высоты и суровых погодных условий перевал Хунджераб ранее был открыт только с апреля по ноябрь и закрыт с декабря по март.
Ожидается, что введение "круглогодичного режима" будет способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Китаем и Пакистаном, сообщает "Синьхуа".
К концу октября количество въезжающих и выезжающих транспортных средств на перевале Хунджераб превысило 11 000, а объём импортных и экспортных грузов достиг 40 900 тонн, что на 42,6% и 72,7% больше, чем в прошлом году, по данным таможни Хунджераб.
Известно, что на пакистанской стороне находится самый высокий банкомат в мире, управляемый Национальным банком Пакистана и связанный с китайской UnionPay.
Перева́л — пониженный участок в гребне горного хребта или массива.
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