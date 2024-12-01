Европейские правительства начинают ощущать последствия миграционного кризиса и предпринимают меры для его решения, сообщает Daily Mail.
В последние годы страны Европы столкнулись с огромным потоком неконтролируемой миграции, и теперь властям необходимо найти способы интеграции значительного числа беженцев, прибывающих из регионов, охваченных военными конфликтами и последствиями нестабильной экономики.
Ожидается, что Германия, уставшая от политики, проводимой Ангелой Меркель, и отсутствия твердости у Олафа Шольца, проголосует за возвращение к руководству кандидата от ХДС Фридриха Мерца, который делает акцент на жестких мерах по контролю миграции в своей предвыборной кампании.
Франция, в свою очередь, призвала Великобританию "перестать игнорировать" масштабы миграционной проблемы. Ведущие официальные лица обеих стран продолжают обсуждать создание новой политики, направленной на предотвращение незаконного пересечения границ, в том числе с учетом деятельности контрабандистов. В течение года население Великобритании увеличилось почти на миллион человек за счет мигрантов.
Ничуть не лучше обстоят дела в этом направлении у Италии, Австрии, Испании.
Несмотря на необходимость миграции для удовлетворения потребностей рабочей силы, экономического росту, сокращения долговых обязательств, неконтролируемый поток беженцев также вызывает серьезные проблемы и вызовы для стран Европы.
Миграция населения — перемещения населения, связанные с переменой места жительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".