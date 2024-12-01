Казахстан намерен игнорировать санкции против России с целью поддержания экономики

Власти Казахстана дали понять странам Запада, что республика не будет придерживаться санкций против России, если это приведет к ущербу для отечественного производства.
С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что в республике имеются предприятия, чья продукция попадает под санкционные ограничения, однако в ущерб производству, за которым стоят большие трудовые коллективы и моногорода, ничего не будет предприниматься.
Президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября.
В ходе встреч с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принято совместное заявление, в котором подчеркивается, что односторонние ограничения оказывают негативное влияние на международное торгово-экономическое сотрудничество и стабильное развитие государств, а также не способствуют созданию открытой и недискриминационной системы международной торговли.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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