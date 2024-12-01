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Осеннее сокращение — россияне снизили объём досрочного погашения кредитов

1:18
Экономика

Осенью россияне существенно сократили объем средств, направляемых на досрочное погашение кредитов и ипотек.

Человек, использующий банковскую карту для совершения покупок онлайн
Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек, использующий банковскую карту для совершения покупок онлайн

По данным издания "Известия", в октябре было направлено лишь 256 млрд рублей на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных кредитов, что в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда сумма составила 382 млрд рублей. 

Снижение также наблюдается в сфере полного досрочного погашения ипотек, которое уменьшилось в 1,7 раза — до 43 млрд рублей. Граждане, решившие закрыть кредиты наличными, выплатили банкам в октябре 75 млрд рублей, что значительно ниже, чем 118 млрд рублей годом ранее.

Эксперты связывают эту тенденцию с высоким уровнем ставок по вкладам на рынке, которые банки предлагают на уровне 22–25 % годовых.

Также стоит отметить исчезновение программ рефинансирования, что, по словам основателя сервиса "Кредчек", ограничивает способность банков функционировать на рынке рефинансирования, где ставки снижаются, позволяя заменять один ипотечный кредит другим.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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