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Цены на кофе в России вырастут

1:27
Экономика

Аналитик группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Антон Тренин спрогнозировал, что к 2025 году стоимость кофе вырастет на 20–25%.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0
Кофе

Основной причиной данного роста станет ожидаемое снижение урожая у ключевых производителей арабики и робусты, таких как Бразилия и Вьетнам, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так как Россия полностью зависит от импорта кофе, любые изменения на международном рынке обязательно окажут влияние на внутренние цены.

Тренин отметил, что проблемы с производством кофе начали проявляться уже в текущем году. В Бразилии, которая поставляет около трети мировых объемов арабики, продолжаются засушливые условия, что негативно сказывается на урожайности.

В то же время во Вьетнаме, ведущем производителе робусты, урожай под угрозой из-за тайфунов и нехватки дождей. Эти факторы способствовали росту цен на оба вида кофе, сообщает РИА Новости.

Дополнительно влияние на стоимость кофе в России оказывает курс доллара к рублю, который оказывает дополнительное давление на цены.

В последние недели биржевые котировки кофе достигли рекордных уровней: стоимость робусты превысила 5500 долларов за тонну, а арабики – 7300 долларов за тонну.

Уточнения

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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