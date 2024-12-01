Польша проверяет нефтепровод Дружба после сообщений о возможной утечке

По информации сотрудников противопожарной службы, Польша проводит осмотр нефтепровода "Дружба" в связи с подозрением на утечку, через который нефть поступает на немецкие НПЗ.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

Территорию вокруг трубопровода, расположенного недалеко от Пневы на западе Польши, оцепили после получения сообщения о возможной утечке в районе 7:30 утра в воскресенье.

Известно также, что специалисты оператора трубопровода PERN уже находятся на месте происшествия и приняли меры по перекрытию потоков нефти с востока на запад.

Этот трубопровод обеспечивает поставки нефти на НПЗ Leuna и Schwedt в Германии, которые, в свою очередь, получают нефть через польский порт Гданьск на Балтийском море. Кроме того, завод Schwedt также закупает нефть из Казахстана.

Уточнения

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.





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