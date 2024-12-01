РЖД повышает тарифы на перевозки

С 1 декабря стоимость железнодорожных перевозок станет выше.
Цены на грузовые перевозки увеличатся на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%.
Также будет произведено повышение тарифов на перевозку контейнеров, строительных грузов и пустых вагонов. Однако это изменение не затронет транспортировку нефтепродуктов, сообщает ТАСС.
Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие ОАО РЖД) планирует проиндексировать цены на купе, СВ и вагоны класса люкс на 11,6%.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых локомотивов и пассажирских вагонов, а также на поддержку отраслей, сотрудничающих с монополией.
Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
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