РЖД повышает тарифы на перевозки

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря стоимость железнодорожных перевозок станет выше.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info поезд

Цены на грузовые перевозки увеличатся на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%.

Также будет произведено повышение тарифов на перевозку контейнеров, строительных грузов и пустых вагонов. Однако это изменение не затронет транспортировку нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие ОАО РЖД) планирует проиндексировать цены на купе, СВ и вагоны класса люкс на 11,6%.

Полученные средства будут направлены на приобретение новых локомотивов и пассажирских вагонов, а также на поддержку отраслей, сотрудничающих с монополией.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.