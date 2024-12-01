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Проливные дожди нанесли значительный ущерб греческому острову Родос

0:51
Экономика

В воскресенье, 1 декабря, проливные дожди погрузили под воду дома, предприятия и дороги на популярном греческом туристическом острове Родос.

Наводнение на о.Родос
Фото: Reuters is licensed under Free More info
Наводнение на о.Родос

В связи с этим власти временно запретили использование транспортных средств, сообщает Reuters.

Многие населенные пункты курортного Родоса затоплены. Пожарная служба получила более 650 вызовов для откачки воды из затопленных зданий на острове Родос и эвакуировала 80 человек в более безопасное место. Больше всего пострадал город Ялисос. На затопленных улицах Родоса скопились машины и мусор. 

Грозы и сильные дожди также нарушили железнодорожное сообщение на материковой части Греции, особенно в центре и на севере страны.

Уточнения

Ро́дос — четвёртый по величине остров в Греции. Входит в архипелаг Додеканес в Эгейском море.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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