ФНС назвала доход по вкладам, с которого россиянам не придётся платить налог

В 2025 году в России снова начнут взимать налог на доходы, полученные от банковских вкладов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Новые пять тысяч рублей

Однако проценты на сумму до 210 тысяч рублей останутся свободными от налогообложения. Это правило будет использоваться при расчёте налога за 2024 год, как сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Окончательно размер суммы, которая не облагается налогом, был установлен 1 декабря.

Пресс-служба ФНС предоставила информацию агентству РБК. Согласно этой информации, максимальная сумма процентного дохода, не подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), рассчитывается как произведение миллиона рублей на максимальное значение ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ РФ) на первое число каждого месяца года, когда были получены эти доходы.

Для 2024 года размер необлагаемой налогом суммы составит 210 тысяч рублей.

Пороговое значение определяется ключевой ставкой Центробанка на начало каждого месяца.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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