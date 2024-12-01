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Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Москве?

0:58
Экономика

Для комфортной жизни в Москве нужно зарабатывать больше 130 тысяч рублей в месяц. Средняя аренда однокомнатной квартиры в столице составляет от 40 до 90 тысяч рублей в месяц в зависимости от района, и эти расходы занимают основную часть бюджета.

Женщина с полной сумкой денег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с полной сумкой денег

Кроме того, на продукты питания и бытовые нужды для одного человека можно потратить от 15 до 25 тысяч рублей. Общественный транспорт обойдётся в 2 тысячи рублей в месяц, а на мобильную связь и интернет также нужно около 1500.

Чтобы не ограничивать себя в досуге, таких как походы в кино или театры, необходимо закладывать еще 5-10 тысяч рублей на развлечения. Таким образом, для комфортной жизни в Москве стоит стремиться к доходу от 80 до 130 тысяч рублей в месяц, что позволит покрыть все основные расходы и чувствовать себя уверенно.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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