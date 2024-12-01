Мировой рынок готовится к новым пошлинам Дональда Трампа

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

До того как Дональд Трамп официально вступит в должность президента, производственные компании и экспортеры уже активно готовятся к введению обещанных тарифов.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Торговый порт с контейнеровозами

С момента его избрания в США производители поспешили разместить заказы, а трафик в крупнейших китайских портах значительно увеличился. Национальная федерация розничной торговли также повысила прогноз по импорту контейнеров в страну, поскольку компании пытаются избежать более высоких пошлин.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал ввести 60-процентные тарифы на китайские товары. Позднее, уже после выборов, он заявил, что установит 25% пошлины на экспорт из Мексики и Канады, а также 10% на китайские товары, пишет Bloomberg.

Экономисты предупреждают, что повышение тарифов и возможное возобновление торговой войны могут вызвать волнения в мировой экономике. В китайских портах контейнерная пропускная способность уже увеличилась на 17% по сравнению с прошлым годом.

Тем временем, компании остаются в ожидании официальной политики США, а в некоторых странах, например, в Южной Корее, экспорт в США уже снизился.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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