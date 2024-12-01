Новогодний стол без мандаринов! Турция сократила поставки в Россию на 20%

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция, один из ведущих поставщиков мандаринов в Россию, сократила объём поставок в 2024 году на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

С января по октябрь 2024 года было поставлено 161,3 тысячи тонн мандаринов, что на 41 тысячу тонн меньше, чем за тот же период предыдущего года. Важно отметить, что с июня по сентябрь поставки мандаринов были приостановлены, в то время как в 2023 году в этот период небольшие партии фрукта все же поступали в Россию.

В октябре поставки возобновились, однако их объем составил 35,2 тысячи тонн, что почти на 30% меньше, чем в октябре прошлого года.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



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