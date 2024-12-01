Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индексация материнского капитала в следующем году составит 7,3%, в результате чего сумма выплаты достигнет 676 тысяч 398 рублей на первого ребенка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья

Эти данные отражены в утвержденном бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшие три года, который подписал президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованному документу, в 2026 году размер материнского капитала будет увеличен еще на 4,5% и составит 706 тысяч 836 рублей.

В 2027 году индексация составит 4%, и выплата достигнет 735 тысяч 109 рублей.

Эти суммы относятся к одному ребенку, рожденному после 1 января 2020 года, или ко всем детям, родившимся до этой даты.

За второго и последующих детей семья сможет получить в следующем году 893 тысячи 835 рублей.

Уточнения

Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.





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