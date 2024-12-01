Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

Индексация материнского капитала в следующем году составит 7,3%, в результате чего сумма выплаты достигнет 676 тысяч 398 рублей на первого ребенка.
Эти данные отражены в утвержденном бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшие три года, который подписал президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному документу, в 2026 году размер материнского капитала будет увеличен еще на 4,5% и составит 706 тысяч 836 рублей.
В 2027 году индексация составит 4%, и выплата достигнет 735 тысяч 109 рублей.
Эти суммы относятся к одному ребенку, рожденному после 1 января 2020 года, или ко всем детям, родившимся до этой даты.
За второго и последующих детей семья сможет получить в следующем году 893 тысячи 835 рублей.
Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.
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