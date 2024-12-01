Снижение цен на нефть создаст сложности для экономики России

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если уровни цен на нефть упадут ниже тех значений, которые предусмотрены в бюджетной смете, это может вызвать трудности для экономики и финансового рынка. Об этом информирует Банк России.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

"Если они [уровни нефтяных цен] опустятся ниже заложенной в бюджет цены в 60 долларов за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка ввиду значительной доли нефтяных доходов в экспорте", — говорится в обзоре ЦБ, касающемся финансовой стабильности.

Цены на другие товары российского экспорта — природный газ, уголь, металлы и удобрения — снизились по сравнению со средними значениями прошлых лет, однако все еще остаются на приемлемых уровнях.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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