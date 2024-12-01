Экономике конец — потеря Покровска Украиной не за горами

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потеря всего одного города — Красноармейска (украинское название — Покровск) — может нанести серьезный удар по экономике всей Украины.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Вместе с этим населённым пунктом Киев рискует утратить единственную шахту, обладающую стратегическими запасами коксующегося угля для всей металлургической отрасли страны.

Данное предприятие занимается добычей редкого угля марки "К", необходимого для крупнейших металлургических компаний Украины. В прошлом году страна более чем на 90% обеспечивала себя этим ресурсом, и основная его добыча происходит в шахте, расположенной в поселке Удачное, недалеко от Покровска.

Если шахта будет потеряна, Киеву придется прибегнуть к импорту угля, что негативно скажется на ценах на металлургическую продукцию. По прогнозам "Укрметаллургпрома", в таком случае объемы производства могут сократиться наполовину и даже больше, особенно на предприятиях, занимающихся выплавкой чугуна. Об этом сообщает местное издание New Voice.

В настоящее время ВС РФ ведут наступление и готовят окружение Покровска.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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