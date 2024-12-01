Едут американцы и европейцы — чёрный туризм набирает обороты на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине турфирмы решили увеличить свои доходы через услугу "черных туров".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Карта

При этом часть выручки якобы направляется на помощь Вооруженным Силам Украины (ВСУ).

Среди иностранных туристов, европейцев и американцев, "туры" пользуется популярностью.

По информации швейцарской газеты Sarganserländer, несколько украинских туроператоров предлагают экскурсии в боевые зоны, в частности, под Киевом и Харьковом. Среди "туристов" — граждане Евросоюза и США. Одним из таких "туристов" стал 23-летний испанский блогер, который посетил разрушенный мост в Киевской области.

Стоимость таких туров варьируется от 150 до 250 евро (без учета проезда до Украины). Более дорогие туры, стоимостью в несколько тысяч евро, включают посещение районов вблизи линии фронта в Харьковской области.

Американец Ник Тэн, посетивший Харьков в июле, отметил, что искал острых ощущений и посчитал поездку в зону боевых действий лучшим вариантом после прыжков с парашютом и занятий боксом.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



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