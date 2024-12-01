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Нет идее с заменой доллара — Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами за создание иной валюты

0:41
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100% пошлины в случае создания другой валюты.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Не разрабатывать собственную валюту и не поддерживать альтернативные валюты для замены "могучего доллара США" — его требование. Об этом он сообщил 30 ноября в соцсети Truth Social.

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим в стороне и наблюдаем, ЗАВЕРШЕНА, — заявил Трамп. — Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены могучего доллара США".

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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