Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ураганы 5-й категории становятся нормой из-за потепления
Пышный омлет без секретов — три совета, которые вы не знали
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни

Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее

1:18
Экономика

С начала января по сентябрь текущего года АО "Роснано" сумело добиться чистой прибыли по РСБУ почти в размере пяти миллиардов рублей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

В то же время в прошлом году компания зафиксировала убыток в три миллиарда рублей.

Согласно отчетности компании, выручка за указанный период составила почти восемь миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Валовая прибыль достигла трех миллиардов рублей, а прибыль от продаж составила почти два миллиарда рублей. 

Владислав Юнусов, управляющий финансовый директор группы "Роснано", отметил, что в настоящее время компания ведет активные переговоры о получении в управление новых бизнес-проектов, стоимость которых может достигать до 100 миллиардов рублей. Об этой информации он поделился с агентством "Интерфакс".

Следует отметить, что в период с 2016 по 2020 год "Роснано" значительно увеличило свой кредитный портфель, который возрос более чем на 100 миллиардов рублей. В итоге, к концу 2020 года внешний долг компании достиг рекордного уровня за всю её историю.

Уточнения

Чи́стая при́быль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Популярное
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва

Актёру Михаилу Ефремову могут доверить сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе.

Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
Авторские права на фокаччу итальянцы уступили кулинарам каменного века
Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.