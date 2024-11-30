Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала января по сентябрь текущего года АО "Роснано" сумело добиться чистой прибыли по РСБУ почти в размере пяти миллиардов рублей.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

В то же время в прошлом году компания зафиксировала убыток в три миллиарда рублей.

Согласно отчетности компании, выручка за указанный период составила почти восемь миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Валовая прибыль достигла трех миллиардов рублей, а прибыль от продаж составила почти два миллиарда рублей.

Владислав Юнусов, управляющий финансовый директор группы "Роснано", отметил, что в настоящее время компания ведет активные переговоры о получении в управление новых бизнес-проектов, стоимость которых может достигать до 100 миллиардов рублей. Об этой информации он поделился с агентством "Интерфакс".

Следует отметить, что в период с 2016 по 2020 год "Роснано" значительно увеличило свой кредитный портфель, который возрос более чем на 100 миллиардов рублей. В итоге, к концу 2020 года внешний долг компании достиг рекордного уровня за всю её историю.

Уточнения

Чи́стая при́быль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.



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