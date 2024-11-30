ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

ВТБ предостерег россиян о возрастании активности мошенников, использующих мессенджер Whatsapp*.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ WhatsApp

Злоумышленники выдают себя за работников жилищно-коммунальных служб, медицинских учреждений и различных государственных сервисов, предлагая свою помощь.

В процессе общения они устанавливают на устройства жертв программы удаленного доступа, получая полный контроль над ними. Мошенники звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти на Whatsapp* для видеозвонка с целью проверки оплат или восстановления доступа к услугам. Затем жертвам предлагают включить демонстрацию экрана, утверждая, что это необходимо для решения технической проблемы.

После этого присылают ссылку для скачивания приложения, которое представляется как официальный сервис, но на самом деле является вирусом Spymax. Установив это поддельное приложение, жертва непреднамеренно передает мошенникам полный контроль над своим устройством и доступ к личной информации. Экран смартфона может блокироваться, показывая сообщение "перезагрузка" или черный экран. В то же время жертва получает SMS с секретным кодом для доступа к сервису, который злоумышленники используют для входа в личные кабинеты и проведения финансовых операций.

Представитель ВТБ настоятельно не рекомендует принимать подозрительные звонки и вести диалог с незнакомцами.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Уточнения

Компью́терный ви́рус — вид вредоносных программ, способных внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы и распространять свои копии по разнообразным каналам связи.





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