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Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца января 2025 года

1:14
Экономика

Временный запрет на экспорт бензина из России будет действовать до 31 января 2025 года. Об этом стало известно 30 ноября из официального сообщения правительства РФ.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Это решение принято с целью обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке, поддержки нефтеперерабатывающей отрасли и предотвращения несанкционированного экспорта автомобильного бензина.

В сообщении кабинета министров уточняется, что эти ограничения не затронут поставки, осуществляемые напрямую производителями нефтепродуктов. Это исключение поможет сохранить баланс на рынке и удовлетворить внутренний спрос.

Ранее, 22 ноября, вице-премьер Александр Новак отметил, что в России рассматриваются возможности досрочной отмены запрета, но это будет возможно только при наличии избытка бензина на внутреннем рынке. По его словам, главной задачей является обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Запрет на экспорт бензина был введён с 1 марта и действовал до 31 августа, после чего его продлили до конца 2024 года.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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