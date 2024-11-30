В Европе взлетели цены на газ

В ноябре в Европе наблюдался значительный рост цен на бытовой газ.
На протяжении этого месяца стоимость увеличилась на 21%, что привело к достижению отметки в 521 доллар за 1 тысячу кубометров газа.
Эти сведения основаны на данных фьючерсных контрактов Лондонской биржи ICE и проведенных расчетах, сообщает ТАСС.
Основные причины повышения цен заключаются в резком сокращении запасов газа в европейских хранилищах из-за наступивших холодов, а также в прекращении импорта российского газа австрийской компанией OMV.
На 30 октября цена фьючерсов на газ составляла около 432 долларов за 1 тысячу кубометров, в то время как к 29 ноября финальные торги завершились на отметке в 521 доллар, что наглядно демонстрирует 21-процентный рост в течение месяца.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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