Компания OZON запустила в Башкирии свой самый большой логистический комплекс в ПФО

В Башкирии начал работу крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании OZON.
Пресс-служба республики сообщила, что благодаря новому комплексу доставка товаров будет проходить быстрее.
В планах на следующий год — запуск второго и третьего блоков. Общая площадь центра превысит 90 тысяч квадратных метров.
Объём инвестиций в проект составил более шести миллиардов рублей.
Комплекс будет использоваться для хранения и сортировки продуктов питания и непродовольственных товаров. Инициатива по строительству логистического комплекса была одобрена в прошлом году.
Для реализации проекта выделили земельный участок площадью более 24 гектаров. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что новый комплекс станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионе.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.