Компания OZON запустила в Башкирии свой самый большой логистический комплекс в ПФО

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Башкирии начал работу крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс компании OZON.

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ В 2017 году был запущен онлайн-магазин Perekrestok.ru

Пресс-служба республики сообщила, что благодаря новому комплексу доставка товаров будет проходить быстрее.

В планах на следующий год — запуск второго и третьего блоков. Общая площадь центра превысит 90 тысяч квадратных метров.

Объём инвестиций в проект составил более шести миллиардов рублей.

Комплекс будет использоваться для хранения и сортировки продуктов питания и непродовольственных товаров. Инициатива по строительству логистического комплекса была одобрена в прошлом году.

Для реализации проекта выделили земельный участок площадью более 24 гектаров. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что новый комплекс станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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