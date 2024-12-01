Ослабление рубля вынудило экспортеров из Китая заморозить сделки

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские экспортеры столкнулись с трудностями в торговле с Россией на фоне ослабления рубля. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Резкое падение курса рубля вызвало опасения среди бизнеса КНР, что привело к приостановке продаж на российских платформах электронной коммерции. Кроме того, усиливаются ожидания дальнейшей девальвации, что только усугубляет ситуацию.

Такие меры свидетельствуют о растущей обеспокоенности китайской стороны по поводу экономической стабильности российского рынка.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).



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