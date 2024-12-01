Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 советов, которые сделают вас иконой стиля в офисе
Секреты успешного компостирования: что нельзя делать и почему
Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием
Устройства фирмы Dell не могут выключиться из-за Windows 11
Определены автомобили-победители премии Новинка года
Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент
Полив комнатных растений: идеальная вода для здоровья и роста

Ослабление рубля вынудило экспортеров из Китая заморозить сделки

0:37
Экономика

Китайские экспортеры столкнулись с трудностями в торговле с Россией на фоне ослабления рубля. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Резкое падение курса рубля вызвало опасения среди бизнеса КНР, что привело к приостановке продаж на российских платформах электронной коммерции. Кроме того, усиливаются ожидания дальнейшей девальвации, что только усугубляет ситуацию.

Такие меры свидетельствуют о растущей обеспокоенности китайской стороны по поводу экономической стабильности российского рынка.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент
Полив комнатных растений: идеальная вода для здоровья и роста
Тренер рассказала, каким должен быть спорт во время беременности: не время для героизма
Только в 4 из 18 образцов популярной минеральной воды не оказалось следов пестицидов
Тонкости выращивания кунжута — от выбора семян до сбора урожая
Российское золото покорило сердца иностранных туристов
В России проведут исследования трёх лекарств от рака
Чем служебная собака отличается от домашнего питомца
В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.