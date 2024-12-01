Российское золото покорило сердца иностранных туристов

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные туристы, посещающие Россию, чаще всего тратят деньги на ювелирные изделия, одежду и косметику.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Как сообщил Вадим Клементьев, исполнительный директор DigiTaxFree, с начала года наиболее востребованными товарами среди иностранных покупателей стали золотые кольца, брендовая одежда и уходовая косметика. Исследование компании также показало, что пиковыми месяцами для покупок были июль и август, а наибольшее число операций фиксировалось в выходные дни.

Система возврата НДС (tax free), запущенная в России в 2018 году, позволяет иностранным туристам вернуть налог на покупки, совершенные в стране. Продленный до 2027 года эксперимент включает широкий спектр товаров, включая ювелирные изделия, технику, одежду и продукты питания. Исключение составляют граждане стран ЕАЭС, для которых tax free недоступен, передает РИА Новости.

Туристов условно разделяют на три категории: тех, кто предпочитает люксовые товары; массовых покупателей, интересующихся ювелирными изделиями и электроникой; и жителей приграничных регионов, приобретающих российские продукты питания и сувениры.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



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