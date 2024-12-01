Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 советов, которые сделают вас иконой стиля в офисе
Секреты успешного компостирования: что нельзя делать и почему
Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием
Устройства фирмы Dell не могут выключиться из-за Windows 11
Определены автомобили-победители премии Новинка года
Ослабление рубля вынудило экспортеров из Китая заморозить сделки
Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент

Российское золото покорило сердца иностранных туристов

1:21
Экономика

Иностранные туристы, посещающие Россию, чаще всего тратят деньги на ювелирные изделия, одежду и косметику.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Как сообщил Вадим Клементьев, исполнительный директор DigiTaxFree, с начала года наиболее востребованными товарами среди иностранных покупателей стали золотые кольца, брендовая одежда и уходовая косметика. Исследование компании также показало, что пиковыми месяцами для покупок были июль и август, а наибольшее число операций фиксировалось в выходные дни.

Система возврата НДС (tax free), запущенная в России в 2018 году, позволяет иностранным туристам вернуть налог на покупки, совершенные в стране. Продленный до 2027 года эксперимент включает широкий спектр товаров, включая ювелирные изделия, технику, одежду и продукты питания. Исключение составляют граждане стран ЕАЭС, для которых tax free недоступен, передает РИА Новости.

Туристов условно разделяют на три категории: тех, кто предпочитает люксовые товары; массовых покупателей, интересующихся ювелирными изделиями и электроникой; и жителей приграничных регионов, приобретающих российские продукты питания и сувениры.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Ожирение и рак: почему у пациентов с лишним весом меньше шансов на выздоровление
Акула укусила туриста на Пхукете: редкий инцидент
Полив комнатных растений: идеальная вода для здоровья и роста
Тренер рассказала, каким должен быть спорт во время беременности: не время для героизма
Только в 4 из 18 образцов популярной минеральной воды не оказалось следов пестицидов
Тонкости выращивания кунжута — от выбора семян до сбора урожая
Российское золото покорило сердца иностранных туристов
В России проведут исследования трёх лекарств от рака
Чем служебная собака отличается от домашнего питомца
В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.