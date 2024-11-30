Слабый рубль принесёт выгоду бюджету и экспортерам

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост курса доллара приносит значительные выгоды российским экспортерам, банкам и бюджету, заявляют эксперты.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В среду на Forex доллар перешагнул отметку 114 рублей, евро достиг 120 рублей, а юань на Московской бирже превысил 15 рублей. Центральный банк России временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года для стабилизации финансовых рынков.

Экспортеры, особенно нефтегазовый сектор, получают наибольшую выгоду благодаря увеличению валютной выручки, что также позитивно отражается на налоговых поступлениях в бюджет. Банки выигрывают за счет переоценки валютных активов, что облегчает обслуживание депозитов с высокими ставками, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что слабость рубля стимулирует экономическую выгоду в отдельных секторах, хотя и требует продолжения работы по снижению волатильности курсов.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).



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