Аэрофлот первым в России начнёт использовать мокрый лизинг

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая заключила договор на аренду самолетов по схеме "мокрого лизинга".

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Согласно заявлению пресс-службы компании, это предусматривает аренду не только самолетов, но и экипажа, тогда как все остальные расходы (топливо, техническое обслуживание и страхование) берет на себя арендодатель.

На первом этапе Аэрофлот договорился с российским перевозчиком iFly о поставке трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330, что увеличит их общее количество в парке компании до 15. Арендованные самолеты будут использоваться для выполнения рейсов по России, включая маршруты из Москвы на Дальний Восток, сообщает РИА Новости.

В перспективе лайнеры iFly планируется задействовать для регулярных рейсов в такие города, как Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Уточнения

Авиационный лизинг — разновидность лизинга, предметом которого являются воздушные суда, а также сопутствующая им инфраструктура и оборудование.



«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.



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