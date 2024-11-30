Аэрофлот первым в России начнёт использовать мокрый лизинг

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая заключила договор на аренду самолетов по схеме "мокрого лизинга".
Согласно заявлению пресс-службы компании, это предусматривает аренду не только самолетов, но и экипажа, тогда как все остальные расходы (топливо, техническое обслуживание и страхование) берет на себя арендодатель.
На первом этапе Аэрофлот договорился с российским перевозчиком iFly о поставке трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330, что увеличит их общее количество в парке компании до 15. Арендованные самолеты будут использоваться для выполнения рейсов по России, включая маршруты из Москвы на Дальний Восток, сообщает РИА Новости.
В перспективе лайнеры iFly планируется задействовать для регулярных рейсов в такие города, как Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.
Авиационный лизинг — разновидность лизинга, предметом которого являются воздушные суда, а также сопутствующая им инфраструктура и оборудование.
«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.
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