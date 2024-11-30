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Скидки под контролем — в России могут обязать магазины показывать динамику цен

1:38
Экономика

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать российские торговые сети указывать на ценниках динамику цен за последние три месяца. С инициативой он обратился к Минпромторгу, сообщает РИА Новости.

Покупка на маркетплейсе
Фото: stock.adobe.com by Bussarin
Покупка на маркетплейсе

"Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике", — говорится в документе.

В случае, если товар появился в продаже менее трех месяцев назад, информация о динамике должна отражать период с момента поступления товара.

Чернышов пояснил, что его предложение связано с жалобами граждан на недобросовестные скидки. По словам покупателей, в преддверии праздников магазины сначала завышают цены, а затем возвращают их к прежнему уровню, выдавая это за скидку.

Эксперты подтверждают существование подобной практики. Владислав Полагушин, специалист по маркетплейсам, отметил, что продавцы часто вынуждены поднимать цены перед распродажами из-за политики онлайн-магазинов, которые требуют высоких скидок, порой достигающих 30%. Отказ от снижения цен может привести к тому, что товар перестанет попадать в выдачу и его продажи резко упадут.

Ранее стало известно, что производители и ритейлеры договорились о снижении цен на молоко и масло.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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