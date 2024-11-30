Дом как айсберг — британцы впервые получат выплаты в связи с установившейся холодной погодой

Британцы жалуются на аномально холодную погоду, из-за которой в домах отнюдь не комфортная температура.
В 2024 году домохозяйства в некоторых частях Великобритании впервые получат право на выплаты в связи с холодной погодой, что станет огромным облегчением для тех, кому сложно оплачивать свои счета за электроэнергию.
Выплаты за холодную погоду были назначены из-за того, что в некоторых регионах температура опускается ниже нуля, что даёт право на дополнительные 25 фунтов стерлингов от Министерства труда и пенсионного обеспечения.
Единовременная денежная выплата в размере 25 фунтов стерлингов выплачивается домохозяйствам в районах, где в течение семи дней температура опускалась ниже нуля, сообщает GBNews.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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