Как владельцы малого бизнеса сотрудничают с инфлюенсерами для продвижения своей продукции

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфлюенсеры — личности, чье мнение оказывает значительное воздействие на широкую аудиторию.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

К ним относятся блогеры, знаменитости, такие как актеры и певцы, ведущие на телевидении, а также писатели. Они активно используют социальные сети для взаимодействия со своей аудиторией и получения прибыли.

Сотрудничество с инфлюенсерами оправдано в случае продвижения товаров, услуг, так как это влияет на решения подписчиков. Авторитет, знания и налаженные связи с аудиторией помогают инфлюенсерам.

Прежде чем приступить к поиску инфлюенсеров, важно понять, где ваша целевая аудитория проводит больше всего времени — в соцсетях (определите, на каких именно), платформах.

Определите 10-15 кандидатов, которые наилучшим образом соответствуют вашему бренду и его ценностям.

Для поиска можно использовать несколько методов:

Социальные сети. Напрямую связывайтесь с инфлюенсерами через личные сообщения, электронную почту или через их менеджеров по рекламе.

Базы данных. Существует множество специализированных платформ и баз данных, которые позволяют фильтровать инфлюенсеров по различным параметрам, что помогает находить наиболее релевантные варианты.

Амбассадорские и партнерские программы. Изучите возможности участия в программах, которые предлагают сотрудничество с инфлюенсерами на регулярной основе, так как это может стать отличным способом укрепления вашего бренда.

Соблюдение этих шагов и обращение внимания на все детали помогут вам наладить продуктивное сотрудничество с инфлюенсерами, что в свою очередь существенно повысит видимость вашего бренда и его привлекательность для целевой аудитории.

Крайне важно четко определить формат партнерства, поскольку это облегчит составление письменного соглашения, которое будет подписано обеими сторонами. В этом соглашении следует подробно указать:

Количество запланированных публикаций;

Частоту их размещения (ежедневно, еженедельно или ежемесячно);

Социальные сети, в которых будут публиковаться сообщения;

Формат контента, который будет использоваться.

Уточнения

Инфлюенсер-маркетинг — это форма маркетинга в социальных сетях, включающая рекомендации и продакт-плейсмент со стороны лидеров мнений. Более кратко, influencer marketing — способ продвижения товаров или услуг через инфлюенсеров.



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