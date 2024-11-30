Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников
Где в Тайланде отдохнуть в тишине
Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей
Как сэкономить на электроэнергии, отключив эти пять приборов
Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле

Как владельцы малого бизнеса сотрудничают с инфлюенсерами для продвижения своей продукции

2:18
Экономика

Инфлюенсеры — личности, чье мнение оказывает значительное воздействие на широкую аудиторию.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

К ним относятся блогеры, знаменитости, такие как актеры и певцы, ведущие на телевидении, а также писатели. Они активно используют социальные сети для взаимодействия со своей аудиторией и получения прибыли.

Сотрудничество с инфлюенсерами оправдано в случае продвижения товаров, услуг, так как это влияет на решения подписчиков. Авторитет, знания и налаженные связи с аудиторией помогают инфлюенсерам.

Прежде чем приступить к поиску инфлюенсеров, важно понять, где ваша целевая аудитория проводит больше всего времени — в соцсетях (определите, на каких именно), платформах. 

Определите 10-15 кандидатов, которые наилучшим образом соответствуют вашему бренду и его ценностям.
Для поиска можно использовать несколько методов:

  • Социальные сети. Напрямую связывайтесь с инфлюенсерами через личные сообщения, электронную почту или через их менеджеров по рекламе.
  • Базы данных. Существует множество специализированных платформ и баз данных, которые позволяют фильтровать инфлюенсеров по различным параметрам, что помогает находить наиболее релевантные варианты.
  • Амбассадорские и партнерские программы. Изучите возможности участия в программах, которые предлагают сотрудничество с инфлюенсерами на регулярной основе, так как это может стать отличным способом укрепления вашего бренда.

Соблюдение этих шагов и обращение внимания на все детали помогут вам наладить продуктивное сотрудничество с инфлюенсерами, что в свою очередь существенно повысит видимость вашего бренда и его привлекательность для целевой аудитории.

Крайне важно четко определить формат партнерства, поскольку это облегчит составление письменного соглашения, которое будет подписано обеими сторонами. В этом соглашении следует подробно указать:

  • Количество запланированных публикаций;  
  • Частоту их размещения (ежедневно, еженедельно или ежемесячно);  
  • Социальные сети, в которых будут публиковаться сообщения;  
  • Формат контента, который будет использоваться.  

Уточнения

Инфлюенсер-маркетинг — это форма маркетинга в социальных сетях, включающая рекомендации и продакт-плейсмент со стороны лидеров мнений. Более кратко, influencer marketing — способ продвижения товаров или услуг через инфлюенсеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов
Еда и рецепты
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов Аудио 
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Еда и рецепты
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле
Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Единственный проверенный способ разобраться с плющом раз и навсегда
Как выбрать гипоаллергенное одеяло и подушку для комфортного сна
Нужно ли отказываться от современных автомобильных технологий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.