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Украина запросила электроэнергию у ближайших соседей

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Экономика

Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран: из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

Опоры электроснабжения
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опоры электроснабжения

Общий объем поставок оценивается в 11 747 МВт в час, при этом в отдельные часы максимальная мощность может достигать 1 165 МВт, сообщило Министерство энергетики Украины.

Гражданам страны рекомендовано экономить электроэнергию, избегая одновременного использования мощных бытовых приборов, сообщает ТАСС. Эти меры направлены на поддержание стабильности национальной энергосистемы в условиях дефицита энергоресурсов.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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