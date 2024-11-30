Украина запросила электроэнергию у ближайших соседей

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран: из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Опоры электроснабжения

Общий объем поставок оценивается в 11 747 МВт в час, при этом в отдельные часы максимальная мощность может достигать 1 165 МВт, сообщило Министерство энергетики Украины.

Гражданам страны рекомендовано экономить электроэнергию, избегая одновременного использования мощных бытовых приборов, сообщает ТАСС. Эти меры направлены на поддержание стабильности национальной энергосистемы в условиях дефицита энергоресурсов.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



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