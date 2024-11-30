Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Южной Корее открылся Starbucks, с которого открывается вид на Северную Корею, что привлекло внимание международных СМИ, в том числе Bloomberg.

Фото: flickr.com by Richard Allaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кофе Starbucks

Новая кофейня, расположенная на берегу реки рядом с обсерваторной башней в городе Кимпхо, предлагает посетителям уникальную возможность наблюдать за деревенской жизнью в северокорейском районе Кэпхун через туристические бинокли или с помощью длиннофокусных объективов.

Место было выбрано Starbucks за его историческую ценность — именно здесь происходили ожесточенные бои во время Корейской войны 1950-1953 годов. Южнокорейские власти заявили, что открытие кофейни является частью программы по развитию приграничных регионов как туристических объектов.

В первый день работы кофейню посетили около 40 человек, среди которых были и иностранцы. Чтобы попасть в заведение, им пришлось пройти через военный контрольно-пропускной пункт.

Уточнения

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.



Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км².



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