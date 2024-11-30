Назван самый подорожавший в 2024 году продукт

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость пищевой соли в России возросла на 27%, достигнув 46 рублей за упаковку, что сделало её самым подорожавшим продуктом питания за последний год.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Исследование "Контур.Маркета" показало, что на втором месте по темпу роста цен оказалось растительное масло, которое подорожало на 24%, до 150 рублей за литр, картофель также подорожал на 24%, его цена составила 77 рублей за килограмм.

Цены на сливочное масло выросли на 22%, а на говядину и чай — на 18%. Исключением стал сахар, который подешевел на 16%.

Аналитик Дарья Жигалина пояснила, что повышение цен на растительное масло стало следствием низкого урожая из-за засухи, пишет ТАСС.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.