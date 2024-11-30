Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить
Как найти профессионального мастера маникюра и избежать ошибок
Тёмный туризм. Посещение мест трагических событий и мемориалов
Зачем садоводы солят почву и безопасно ли это
Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов
Вечная мерзлота хранит секреты гигантских вирусов
Почему растительное масло может быть опаснее сахара
Как выбрать идеальное укрытие для горшечных растений зимой
Когда рыбу нельзя чистить: советы для идеального блюда

Назван самый подорожавший в 2024 году продукт

0:51
Экономика

Стоимость пищевой соли в России возросла на 27%, достигнув 46 рублей за упаковку, что сделало её самым подорожавшим продуктом питания за последний год.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Исследование "Контур.Маркета" показало, что на втором месте по темпу роста цен оказалось растительное масло, которое подорожало на 24%, до 150 рублей за литр, картофель также подорожал на 24%, его цена составила 77 рублей за килограмм.

Цены на сливочное масло выросли на 22%, а на говядину и чай — на 18%. Исключением стал сахар, который подешевел на 16%.

Аналитик Дарья Жигалина пояснила, что повышение цен на растительное масло стало следствием низкого урожая из-за засухи, пишет ТАСС.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить
Как найти профессионального мастера маникюра и избежать ошибок
Тёмный туризм. Посещение мест трагических событий и мемориалов
Зачем садоводы солят почву и безопасно ли это
Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов
Вечная мерзлота хранит секреты гигантских вирусов
Почему растительное масло может быть опаснее сахара
Назван самый подорожавший в 2024 году продукт
Как выбрать идеальное укрытие для горшечных растений зимой
Когда рыбу нельзя чистить: советы для идеального блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.