Назван самый подорожавший в 2024 году продукт

Стоимость пищевой соли в России возросла на 27%, достигнув 46 рублей за упаковку, что сделало её самым подорожавшим продуктом питания за последний год.
Исследование "Контур.Маркета" показало, что на втором месте по темпу роста цен оказалось растительное масло, которое подорожало на 24%, до 150 рублей за литр, картофель также подорожал на 24%, его цена составила 77 рублей за килограмм.
Цены на сливочное масло выросли на 22%, а на говядину и чай — на 18%. Исключением стал сахар, который подешевел на 16%.
Аналитик Дарья Жигалина пояснила, что повышение цен на растительное масло стало следствием низкого урожая из-за засухи, пишет ТАСС.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.