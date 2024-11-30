В Турции заявили, что продление транзита газа через Украину выгодно и России и Европе

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 2025 года.
Он подчеркнул, что такое решение принесет пользу не только Украине и России, но и Европе, поскольку окажет положительное влияние на цены на газ, пишет РИА "Новости".
Байрактар отметил, что Турция, благодаря развитой газовой инфраструктуре, готова поддерживать стабильность энергоснабжения в регионе. Однако министр выразил уверенность, что стороны договорятся о продлении транзита без дополнительных посреднических мер.
Ранее стало известно, что Молдавия готова обратиться за помощью к Европейской комиссии, если транзит газа через Украину будет прекращен.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
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