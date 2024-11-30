Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Омске открыто производство бронежилетов для служебных собак из зоны СВО
Ошибки водителей, которые убивают двигатель
Почему губы теряют молодость, и как этого избежать
Как сделать праздничные блюда легче и красивее
Как подделки в косметологии могут угрожать вашему здоровью
Лайфхаки для поездок по странам СНГ
Как парфюмеры создают магию запахов
Лесные пожары делают воздух смертельно опасным
Худеем правильно: советы для тех, кто устал от подсчёта калорий

В Турции заявили, что продление транзита газа через Украину выгодно и России и Европе

0:50
Экономика

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 2025 года.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Он подчеркнул, что такое решение принесет пользу не только Украине и России, но и Европе, поскольку окажет положительное влияние на цены на газ, пишет РИА "Новости".

Байрактар отметил, что Турция, благодаря развитой газовой инфраструктуре, готова поддерживать стабильность энергоснабжения в регионе. Однако министр выразил уверенность, что стороны договорятся о продлении транзита без дополнительных посреднических мер.

Ранее стало известно, что Молдавия готова обратиться за помощью к Европейской комиссии, если транзит газа через Украину будет прекращен.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
В Омске открыто производство бронежилетов для служебных собак из зоны СВО
Ошибки водителей, которые убивают двигатель
Почему губы теряют молодость, и как этого избежать
Как сделать праздничные блюда легче и красивее
Как подделки в косметологии могут угрожать вашему здоровью
В Турции заявили, что продление транзита газа через Украину выгодно и России и Европе
Лайфхаки для поездок по странам СНГ
Лесные пожары делают воздух смертельно опасным
Как парфюмеры создают магию запахов
Худеем правильно: советы для тех, кто устал от подсчёта калорий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.