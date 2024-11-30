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В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота

1:36
Экономика

В Китае обнаружено одно из крупнейших месторождений золота, стоимость которого оценивается примерно в 600 миллиардов юаней (около 80 миллиардов евро).

Месторождение золота
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Месторождение золота

Как сообщило агентство "Синьхуа", исследователи из Геологической академии провинции Хунань нашли более 40 золотых жил на глубине свыше 2000 метров в районе рудника Вангу, расположенного в Пинцзяне.

По предварительным данным, жилы содержат 300,2 тонны драгоценного металла, однако учёные считают, что в более глубоких слоях (от 3000 метров) запасы могут превышать 1000 тонн.

Открытие стало возможным благодаря горнодобывающей политике Китая и техническим инновациям, таким как метод трехмерного картирования почвенных слоев. Этот подход дал успешный результат в 87,3% тестовых бурений. Концентрация золота в породе оказалась неожиданно высокой: многие керны горных пород показывают видимые следы драгоценного металла.

С 2020 года Китай инвестировал в регион более 100 миллионов юаней (около 13 миллионов евро), что позволило провести глубокие исследования и повысить эффективность добычи.

До сих пор большая часть золота, необходимого для внутреннего рынка, импортировалась. Новое месторождение способно покрыть годовые потребности страны с миллиардным населением, но, по мнению экспертов, на мировую цену золота оно существенно не повлияет. 

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
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