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Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники

2:44
Экономика

Согласно данным Национального бюро статистики, количество специалистов в сфере "Компьютерное программирование, консалтинг и сопутствующие услуги" за последние пять лет выросло почти втрое.

Программист с ноутбуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Программист с ноутбуком

В 2019 году насчитывалось 5,8 тыс. специалистов, тогда как в июле 2024 года их число превысило 17 тыс.

Рост сектора поддерживается образовательными учреждениями: за два года выпуск специалистов по направлению "Информационно-коммуникационные технологии" увеличился на 35%, с 8 тыс. до 10,8 тыс. человек.

Однако значительная часть специалистов ежегодно покидает отрасль. В первой половине 2024 года из IT-сферы ушли около 3 тыс. человек, но эти потери компенсированы приемом 3,9 тыс. новых сотрудников.

Средняя заработная плата работников в секторе "Информация и связь" увеличилась в 1,5 раза: с 262,3 тыс. тенге (~52 460 рублей) в 2019 году до 657,4 тыс. тенге (~131 480 рублей) в июне 2024 года.

Однако важно учитывать различия в зарплатах внутри отрасли, пишет Ulysmedia.kz.

  1. 14,1% работников получают менее 250 тыс. тенге (~50 000 рублей).
  2. 40,8% специалистов зарабатывают от 400 тыс. до 700 тыс. тенге (~80 000-140 000 рублей).
  3. 45,1% сотрудников получают более 700 тыс. тенге (~140 000 рублей).

Отдельно выделяется категория высокооплачиваемых IT-специалистов.

  1. Более 2 тыс. человек зарабатывают свыше 1 млн тенге (~200 000 рублей).
  2. Около 2,5 тыс. специалистов имеют доходы более 1,5 млн тенге (~300 000 рублей).

IT-сектор в Казахстане демонстрирует устойчивый рост и остаётся одним из наиболее привлекательных по уровню заработных плат, уступая только нефтегазовой и финансовой сферам. Увеличение числа специалистов и рост зарплат делают эту сферу перспективным направлением для молодых специалистов.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

IT  — информационные технологии (но может иметь и другие расшифровки, например, Ай-ти-ви — от англ. Independent Television

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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