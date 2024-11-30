Рост ВВП Индии замедлился до двухлетнего минимума

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономический рост Индии замедлился до минимального уровня за последние два года, сообщает ZeroHedge.

Фото: flickr.com by Саньям Бахга, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Индии

По данным Министерства статистики, в третьем квартале 2024 года ВВП вырос всего на 5,4% в годовом исчислении, что значительно ниже прогнозируемых 7% и показателей доковидного периода, когда рост превышал 10%. Основными причинами стали снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности, энергетике и газовом секторе, а также сокращение добычи полезных ископаемых.

Снижение темпов роста вынуждает экономистов пересматривать прогнозы: Goldman Sachs ожидает замедления до 6,4% за финансовый год, а прогноз Резервного банка Индии (RBI) составляет 7,2%. На этом фоне усиливается давление на центральный банк в отношении снижения процентных ставок, хотя, по мнению экономистов, это маловероятно в ближайшей перспективе из-за инфляционных рисков.

Проблемы в экономике, включая падение корпоративных прибылей, снижение заработных плат и растущую безработицу, особенно среди молодежи, становятся острой политической и социальной темой. Это также повлияло на позиции правительства Нарендры Моди, вызвав недовольство избирателей.

Тем не менее, Индия по-прежнему демонстрирует более высокие темпы роста по сравнению с другими странами, несмотря на внутренние трудности.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



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