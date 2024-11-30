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Молдаван с 1 декабря ждёт сюрприз в платёжках за газ

0:45
Экономика

С 1 декабря в Молдавии подорожает газ для населения — тариф увеличится на 28% и составит 15,5 лея за кубометр с учетом НДС, что эквивалентно $0,85.

газ в доме
Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
газ в доме

Энергорегулятор НАРЭ одобрил повышение, несмотря на запрос "Молдовагаза" установить еще более высокий тариф в 16,17 лея.

Причиной роста цен стали увеличение закупочной стоимости газа на 31%, а также подорожание транспортировки и распределения топлива.

Решение касается розничных потребителей и отражает стремление компенсировать возросшие расходы в энергетическом секторе.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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