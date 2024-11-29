Дефицит энергии ограничит развитие искусственного интеллекта

К 2027 году развитие искусственного интеллекта (ИИ) столкнется с серьезными ограничениями из-за дефицита электроэнергии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

По прогнозам аналитической компании Gartner, растущие потребности дата-центров в электричестве превысят возможности мировой энергогенерации. Ожидается, что уже к 2026 году доступность энергии станет ключевым фактором для работы ИИ.

Согласно данным Gartner, на функционирование дата-центров к 2027 году потребуется 500 ТВт*ч, что более чем вдвое превышает уровень 2023 года. Однако темпы роста энергогенерации отстают, что может сократить возможности работы центров обработки данных на 40%. Это угрожает не только развитию технологий ИИ, но и стабильной работе текущих систем.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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