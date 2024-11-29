Минобороны РФ потребовало 4,6 млрд рублей с производителя спутников

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство обороны России подало иск на сумму 4,6 миллиарда рублей против красноярской компании "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева".

Фото: freepik.com суд

Причиной стали неустойки по государственному контракту, заключённому в 2014 году. Подробности соглашения не раскрываются. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, а первое заседание по делу назначено на 17 января следующего года.

Компания "Решетнев", расположенная в Железногорске Красноярского края, занимается разработкой и производством спутников, включая аппараты навигации "Глонасс", ретрансляции "Луч" и связи "Экспресс", сообщает РБК.

Министерство обороны и производитель пока не комментируют ситуацию.

Уточнения

Неустойка (штраф, пеня) — определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.



Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.



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