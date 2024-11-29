Минобороны РФ потребовало 4,6 млрд рублей с производителя спутников

Министерство обороны России подало иск на сумму 4,6 миллиарда рублей против красноярской компании "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева".
Причиной стали неустойки по государственному контракту, заключённому в 2014 году. Подробности соглашения не раскрываются. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, а первое заседание по делу назначено на 17 января следующего года.
Компания "Решетнев", расположенная в Железногорске Красноярского края, занимается разработкой и производством спутников, включая аппараты навигации "Глонасс", ретрансляции "Луч" и связи "Экспресс", сообщает РБК.
Министерство обороны и производитель пока не комментируют ситуацию.
Неустойка (штраф, пеня) — определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.
Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.