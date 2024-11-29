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Минобороны РФ потребовало 4,6 млрд рублей с производителя спутников

0:51
Экономика

Министерство обороны России подало иск на сумму 4,6 миллиарда рублей против красноярской компании "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева".

суд
Фото: freepik.com
суд

Причиной стали неустойки по государственному контракту, заключённому в 2014 году. Подробности соглашения не раскрываются. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, а первое заседание по делу назначено на 17 января следующего года.

Компания "Решетнев", расположенная в Железногорске Красноярского края, занимается разработкой и производством спутников, включая аппараты навигации "Глонасс", ретрансляции "Луч" и связи "Экспресс", сообщает РБК.

Министерство обороны и производитель пока не комментируют ситуацию.

Уточнения

Неустойка (штраф, пеня) — определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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