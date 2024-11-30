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Российские модные бренды укрепили позиции на рынке

1:16
Экономика

Модные бренды из России за период с 2022 по 2024 год смогли укрепить свои позиции на рынке после ухода зарубежных марок. 

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

По данным исследования, в 2023 году около 500 крупнейших российских брендов одежды и аксессуаров заработали в общей сложности около 663 миллиардов рублей. В годовом выражении продажи ведущих марок увеличились на 18%, а общий объем российского fashion-рынка составил примерно 3,6 триллиона рублей, сообщает РБК. ссылаясь на совместное исследование в рамках проекта РБК × VOYAH Fashion November.

В сравнении с мировым рынком российский рынок показал значительный рост — средний показатель в 2023 году составил около 5%.

Ранее почти 200 дизайнеров представили свои коллекции на Московской неделе моды.

Программа Московской недели моды включает 83 показа как известных, так и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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