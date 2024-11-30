В России появится новая компания в области кибербезопасности

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фонд "Сайберус" (в числе сооснователей которого есть Юрий Максимов из Positive Technologies) и частные инвесторы запускают новую компанию в области информационной безопасности.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровые данные

Новая компания будет частично создана на базе активов F.A.C.C.T. — российского подразделения ушедшей из страны Group-IB, еще одного игрока на рынке кибербезопасности.

Акционеры F.A.C.C.T., включая Илью Сачкова (приговоренного к 14 годам строгой колонии по делу о госизмене), передадут активы, включая инженерные технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и действующие контракты. Команда F.A.C.C.T. также перейдет в новую компанию, уточнили в фонде.

Работа над брендом новой компании продолжается, его представят в 2025 году. Фонд получит 47% в новой компании, но не будет участвовать в операционном управлении; 53% достанутся частным инвесторам.

Компания уже получила аккредитацию в Минцифры, сообщает ТАСС.

Уточнения

Ки́бербезопа́сность — раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности.



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