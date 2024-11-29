Банк Lombard Odier обвинили в крупных финансовых махинациях

Швейцарский банк Lombard Odier оказался в центре обвинений в отмывании денег, выдвинутых Генпрокуратурой Швейцарии.
По данным следствия, банк и его бывший менеджер, ранее связанный с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, способствовали сокрытию доходов преступного происхождения.
Обвинения касаются девяти банковских счетов, связанных с организацией "Офис", которая, как утверждается, была создана исключительно для отмывания средств. Прокуратура считает, что экс-менеджер банка знал о фиктивной деятельности этой компании и о ложных данных бенефициаров. Также утверждается, что он предпринимал шаги для сокрытия следов преступных доходов.
Банк обвиняют в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег, включая игнорирование собственных правил при управлении подозрительными счетами. Дело охватывает период с 2005 по 2012 годы, когда, по мнению прокуратуры, банк и его бывший сотрудник играли ключевую роль в финансовых махинациях.
Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.
Махинация (из лат. machinatio «механизм, уловка, ухищрение») — совокупность действий, направленных на получение выгоды нечестным способом.
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.