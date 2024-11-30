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Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев значительно снизилась

1:28
Экономика

Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,921 миллиарда рублей, согласно отчету компании.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Выручка за этот период увеличилась на 17% и составила 637,063 миллиарда рублей, в то время как валовая прибыль снизилась на 31,7%, достигнув 128,724 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж возросла на 43,2% и составила 507,71 миллиарда рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 40,3% и составила 81,502 миллиарда рублей.

Краткосрочные обязательства "Башнефти" на 30 сентября составили 180,073 миллиарда рублей, что ниже 188,559 миллиарда на конец 2023 года.

Долгосрочные обязательства составили 64,695 миллиарда рублей по состоянию на 30 сентября, по сравнению с 75,004 миллиарда на 31 декабря.

Уточнения

ПАО АНК «Башнефть» (баш. АНК ААЙ «Башнефть») — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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