Усложняются продажи товаров из Китая в Россию

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря в Китае вступят в силу новые правила экспортного контроля для товаров двойного назначения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

В перечень включены химия, металлы, оборудование и IT-оборудование. Ужесточение коснулось и поставок аргона для сварки.

Для доставки IT-оборудования будут выстраиваться новые логистические цепочки. Это может привести к повышению цен. Проведение платежей станет сложнее из-за давления со стороны США.

С китайских компаний будут взимать налог 25% на экспорт продукции двойного назначения. Контрагентам придется закладывать налог в цену или отгружать продукцию через третьи страны. В других странах также предусмотрены свои налоги, что увеличивает стоимость логистики.

Российские компании могут использовать услуги нескольких агентов и доставлять товары через третьи страны.

Летом появились кейсы, когда китайские поставщики просили вывозить товар через третьи страны.

Иностранные партнеры заинтересованы в сохранении товарооборота с Россией. Оплата через филиалы в других странах активно развивается. Новые правила приведут к "параллельному импорту".

Деньги можно доставить с помощью криптовалют, что тестируется в России.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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