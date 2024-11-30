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Усложняются продажи товаров из Китая в Россию

1:22
Экономика

С 1 декабря в Китае вступят в силу новые правила экспортного контроля для товаров двойного назначения. 

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

В перечень включены химия, металлы, оборудование и IT-оборудование. Ужесточение коснулось и поставок аргона для сварки. 

Для доставки IT-оборудования будут выстраиваться новые логистические цепочки. Это может привести к повышению цен. Проведение платежей станет сложнее из-за давления со стороны США. 

 С китайских компаний будут взимать налог 25% на экспорт продукции двойного назначения. Контрагентам придется закладывать налог в цену или отгружать продукцию через третьи страны. В других странах также предусмотрены свои налоги, что увеличивает стоимость логистики. 

Российские компании могут использовать услуги нескольких агентов и доставлять товары через третьи страны. 

Летом появились кейсы, когда китайские поставщики просили вывозить товар через третьи страны. 

Иностранные партнеры заинтересованы в сохранении товарооборота с Россией. Оплата через филиалы в других странах активно развивается. Новые правила приведут к "параллельному импорту". 

 Деньги можно доставить с помощью криптовалют, что тестируется в России. 

 

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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