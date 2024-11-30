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Из федерального бюджета России выделено более 3,44 млрд рублей Донбассу и Новороссии

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Экономика

Правительство Российской Федерации одобрило распределение дотаций на поддержку мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов Донбасса и Новороссии.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эти средства будут использованы для реализации мероприятий по восстановлению и социально-экономическому развитию указанных территорий. Документ, подтверждающий выделение более 3,44 миллиарда рублей, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации., сообщает ТАСС.

Согласно этому документу, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета в рамках комплекса мероприятий, направленных на создание условий для социально-экономического развития Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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