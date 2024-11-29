Медиакомпании Канады судятся с OpenAI

Канадские медиакомпании подали в суд на OpenAI (США) по делу, потенциально стоящему миллиарды.
Истцы утверждают, что компания, занимающаяся искусственным интеллектом, использовала их статьи для обучения своего популярного программного обеспечения ChatGPT без разрешения, сообщает The Guardian.
В иске, поданном в пятницу в Верховный суд Онтарио, содержится требование о возмещении ущерба в виде штрафных санкций, выплате доли прибыли, полученной OpenAI от использования статей новостных организаций, а также о запрете компании из Сан-Франциско использовать какие-либо статьи в будущем.
ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.
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