Медиакомпании Канады судятся с OpenAI

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канадские медиакомпании подали в суд на OpenAI (США) по делу, потенциально стоящему миллиарды.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

Истцы утверждают, что компания, занимающаяся искусственным интеллектом, использовала их статьи для обучения своего популярного программного обеспечения ChatGPT без разрешения, сообщает The Guardian.

В иске, поданном в пятницу в Верховный суд Онтарио, содержится требование о возмещении ущерба в виде штрафных санкций, выплате доли прибыли, полученной OpenAI от использования статей новостных организаций, а также о запрете компании из Сан-Франциско использовать какие-либо статьи в будущем.

Уточнения

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.



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