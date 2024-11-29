Турция беспокоится, как Европа будет платить за газ через Газпромбанк в случае продолжения транзита через Украину

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар призвал к продлению соглашений о транзите российского газа через Украину.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турция

"Это будет выгодно и Европе, но как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк? Вот в чем вопрос. Продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке", — сказал Байрактар.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 29 ноября. Министр отметил, что срок действия данного соглашения истекает 31 декабря, но его можно продлить.

Ранее сербский президент Александр Вучич обратил внимание на лицемерие Евросоюза в вопросах закупки российского газа. Он выразил недовольство тем, что Запад активно приобретает российские энергоносители, одновременно критикуя Сербию за аналогичные действия.

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.



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