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Регионы России стабилизируют цены на продукты питания

0:46
Экономика

В 40 регионах России заключены договоры с производителями и торговыми сетями о фиксировании цен на продукты питания.

Продукты повседневного спроса
Фото: wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Продукты повседневного спроса

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит другим субъектам РФ использовать этот механизм для контроля цен, как передаёт РИА Новости.

Соглашения охватывают ключевые продукты, включая сливочное масло, сахар, хлеб и овощи из борщевого набора.

Патрушев подчеркнул, что уже наблюдается положительный эффект от этих договорённостей. Он также отметил, что власти России поощряют торговые сети к заключению долгосрочных контрактов с производителями овощей.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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