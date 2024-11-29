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Чистая прибыль Газпрома значительно выросла

1:45
Экономика

Чистая прибыль компании "Газпром" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2024 года возросла до 989,9 миллиарда рублей, что значительно превышает 352,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные представлены в финансовом отчете компании.

Газпром
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газпром

Выручка от реализации увеличилась до 7,49 триллионов рублей, по сравнению с 6,23 триллиона рубля в прошлом году. Прибыль до налогообложения составила 1,54 триллиона рублей, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 470 миллиардов рублей.

Прибыль от продаж достигла 1,42 триллиона рублей, а EBITDA выросла на 23%, составив 2,1 триллиона рублей. Объем капитальных инвестиций составил 1,6 триллиона рублей, что на 7% меньше, чем в 2023 году. Свободный денежный поток вернулся в положительное значение и составил 14 миллиардов рублей.

Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, включая дивидендную базу, на конец отчётного периода составила 842 миллиарда рублей.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что объем ликвидности компании в размере 1,2 триллиона рублей полностью покрывает ее долговые обязательства, срок которых не превышает одного года.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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